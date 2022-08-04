Dışişleri Bakanı’ndan tahıl koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle imzalanan tahıl koridoru hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin girişimleriyle imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili, “Bu anlamda tahıl anlaşmasının bizim geniş kapsamlı bir ateşkesin ve planının temelini oluşturabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitti.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında Malezya Başbakanı Dato’ Sri İsmail Sabri Yaakob ve Malezya Dışişleri Saifuddin Abdullah tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu ile Malezyalı mevkidaşı Yaakob görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“Herkesin sorumlu bir biçimde davranması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor”

Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi:

“İlk gemi Odessa’dan yola çıktı, İstanbul’da ortak kontroller gerçekleştirildi ve gemi şuanda Lübnan’a doğru ilerliyor. Bu anlaşmanın süresi 4 ay. Herhangi bir itiraz olmazsa otomatik olarak uzatılacak. Bunun karşılığında Rusya aynı zamanda kendi tahıllarını ve bununla ilgili ürünlerini ihraç edebilecek, gübre dahil olmak üzere. Bu anlaşma her iki ülkenin ticaretini kolaylaştırıyor. Bunun sürdürülebilir olması gerekli. Herkesin sorumlu bir biçimde davranması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor.”

“Türkiye olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için başından beri yoğun çaba sarfettiğini belirterek şunları aktardı:

“Durum kırılgan. Çünkü savaş karşılıklı devam ediyor. Bu anlamda tahıl anlaşmasının bizim geniş kapsamlı bir ateşkesin ve planının temelini oluşturabileceğini düşünüyoruz. Türkiye savaşın başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son derece yoğun çabalar sarfediyor. Bununla ilgili çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”