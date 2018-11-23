Dışişleri Bakanı’ndan YPG tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin silah yardımında bulunduğu terör örgütü YPG ile ilgili sert sözler sarfetti.

CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Çavuşoğlu şunları söyledi:

New York’taki görüşmede yol haritasında gecikme var. Diğer taraftan bu yol haritasının en sonunda Münbiç bittikten sonra diğer bölgelerin istikrara kavuşması için bu yol haritası uygulanır.

Bunu da zaten Pompeo ile beraber onaylamıştık. Tabi bu yol haritasını biz onayladık ama hem Erdoğan hem Trump da gördü. Siyasi irade var.

Fırat’ın doğusuna gelecek olursak YPG tabiri caizse azgınlık içine girdi. Kendi ideolojilerinden olmayan Kürtler dahil herkese çok ciddi bir baskı uygulamaya başladı. Bunun sebebi Amerika’ya verdiği destektir.

Bizim sınırımızın öbür tarafında bizim için tehdittir, ne gerekiyorsa onu yapacağımızı söyledik. Kendilerine de dedik ki, siz madem kontrol altında tutuyorsunuz neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz?

Eğer bu karar YPG’yi korumak amaçlı alındıysa bunun YPG’ye de ABD’ye de fayda sağlamaz. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Bu kararlılığımızı Afrin’de de gösterdik.