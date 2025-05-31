Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

DÜNYA HARIÇTIR VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’deki mevcut durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNE YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Barrot’un telefon görüşmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki krizlerin çözümüne dair fikir alışverişinde bulunma amacı taşıyordu. Bu görüşme, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.