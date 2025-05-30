Dışişleri Bakanları Görüştü, Konular Değerlendirildi

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya- Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme amacıyla atılacak adımları değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Lammy arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu üzerine detaylar konuşuldu.

BÖLGESEL KONULARIN ELE ALINMASI

Görüşme sırasında, Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum gibi diğer bölgesel meseleler de gündeme geldi. Bu bağlamda, ilgili konular ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. İki bakanın, bölgesel olaylar üzerinde işbirliğini artırma isteği belirtiliyor.