Dışişleri Bakanları Görüştü, Toplantı Hazırlıkları Değerlendirildi

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon aracılığıyla bir görüşme yaptı. Görüşmenin detaylarına Dışişleri Bakanlığı yetkilileri üzerinden ulaşıldı.

TOPLANTININ HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bu görüşme sırasında, Filistin Devleti’nin tanınması için 22 Eylül’de New York’ta yapılacak toplantının hazırlıkları masaya yatırıldı. Ayrıca, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için devam eden çalışmalar da ele alındı.