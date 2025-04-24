Dışişleri Bakanlığı, 1915 Olaylarına Reddetti

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerinin 1915 olaylarına yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili önemli bir bildiri yayımladı. Bakanlık, “1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz.” diyerek geçmişte yaşanan acıların siyasi amaçlarla istismar edilmesine karşı olduklarını ifade etti. Bu tür yaklaşım ve girişimlerin “hiçbir hükmü yoktur” diye vurguladı.

Bakanlık, Türkiye’nin her zaman barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahı geliştirme yönünde çaba sarf ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, “Türkiye, bu anlayışla 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.” denildi. Ayrıca, radikal çevrelerin tarih üzerinden husumet besleme çabalarının desteklenmemesi gerektiğinin altı çizildi.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME ÇAĞRISI

Türkiye ile Ermenistan arasında süren normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrısını yineleyen Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte sağduyunun ve yapıcı diyalogun önemini vurguladı. Bakanlık, uluslararası ilişkilerde tarihsel olayların masaya yatırılmasının gerekliliğine ve yapıcı bir yaklaşımın önemine işaret etti.