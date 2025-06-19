Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan resmi yazılı açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL YETKİLİLERİNDEN GELEN AÇIKLAMALARIN FONKSİYONU

Açıklamada, “İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir” denildi. Netanyahu’nun isminin tarihte soykırım işlemiş kişilerle anılmasının sorumlusunun, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olduğu vurgulandı.

NETANYAHU’YA YARGI SÜRECİ ÖNGÖRÜLÜYOR

“İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, “İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır” sözleriyle konunun ciddiyeti ortaya kondu.

Açıklamanın sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da belirtilen bir husus şöyle ifade edildi: “Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz.”