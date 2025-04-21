Dışişleri Bakanlığı: “Alain Berset, 22 Nisan’da ziyareti.” – ANKARA

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ’NİN ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in 22 Nisan’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapacağını duyurdu. Bu ziyaret, iki taraf arasında önemli konuların ele alınacağı bir platform sağlayacak.

RESMİ GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Alain Berset’in görüşmelerinde, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra güncel gelişmeler çerçevesinde karşılıklı çıkarlar da ele alınacak.