Dışişleri Bakanlığı, Asılsız İddiaları Reddetti

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir medya organında yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta bir yayın organında yer alan iddialar yalanlandı. Bakanlığımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır” ifadesine yer verildi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Açıklama, “Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi son derece sorumsuz bir tavırdır” şeklinde devam etti. Dışişleri Bakanlığı, bunun yanı sıra, “Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir” uyarısında bulundu.