Dışişleri Bakanlığı, Barış Anlaşmasına Memnun

BARİŞ GÖRÜŞMELERİNE MEMNUNİYETİMİZİ BELİRTİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik atılan adımdan memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı bir araya getirdi. Liderler, Başkan Trump ile yaptıkları ikili görüşmelerin ardından Oval Ofis’te bir toplantı yaptılar. Bu görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasına imza atıldı.

TÜRKİYE’DEN TARİHİ ANLAŞMAYA DEĞERLENDİRME

Bu tarihi anlaşmaya ilişkin Türkiye’den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Açıklama devamında, “Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir.” denildi.

SÜRECİN KATKILARI TAKDİR EDİLİYOR

Bakanlık, “ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz.” satırlarını da ekledi. Açıklamada, “Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz.” şeklinde noktaladı.