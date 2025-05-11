Dışişleri Bakanlığı, Ekvador’u Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ekvador’un Orellana eyaletinde gerçekleşen saldırıyı sert bir şekilde kınıyor. Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, Ekvador’un Orellana eyaletinde düzenlenen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırının kınandığı ifade ediliyor.

Taziye Mesajı

Açıklamada, “Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvador halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” deniliyor. Bu gelişme, uluslararası toplumda bölge içindeki güvenlik durumunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.