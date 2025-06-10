Dışişleri Bakanlığı, Graz’daki saldırı için taziye

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın Graz kentinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Avusturya’nın Graz şehrindeki bir okulda bugün gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TAZİYELER VE ŞİFALAR DİLENDİ

Açıklamanın devamında, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyeler iletilirken, yaralananlar için de acil şifalar dilendi. Bu çerçevede, ülkemiz vatandaşlarının durumunun değerlendirilmesi için Avusturya makamlarıyla irtibat hâlinde olunduğu vurgulandı.