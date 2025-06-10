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Dışişleri Bakanlığı, Graz’daki Saldırıyı Takip Ediyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın Graz şehrindeki bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Bakanlık, “Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir” ifadesini kullandı. Açıklamada, Graz’daki saldırı sebebiyle büyük bir üzüntü içinde olunduğu belirtildi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, “Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı. Saldırının ardından, Avusturya’nın Graz kentinde milli yas ilan edildi.

OLAYDA YAŞANAN KAYIPLAR

Bu sabah saatlerinde Graz’daki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dâhil olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırganın, lisenin 21 yaşındaki eski bir öğrencisi olduğu ve saldırı sonrasında intihar ettiği bildirilmekte. Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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