Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Saldırılarına Dikkat Çekti

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in son günlerdeki askeri faaliyetlerine dair bir bildiri yayımladı. Bakanlık, İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik saldırılarının bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye attığını belirterek uluslararası topluma “sessiz kalmama” çağrısı yaptı.

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE YANIT GEREKİYOR

Bakanlık, “İsrail’in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme kararı da bu yayılmacı ve tahripkar yaklaşımın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KÜRESEL BARIŞ AÇISINDAN ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmamalarının ve kararlı bir tutum sergilemelerinin yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da temeli olduğu vurgulandı. Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasını hedefleyen çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplum ile birlikte devam ettiriyor.