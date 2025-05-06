Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Saldırılarını Kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını genişletme planına dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.” ifadesini kullandı. Açıklamada, İsrail’in bölgede topyekun çatışma ortamı yaratmaya yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulandı.

İSRAİL’İN BÖLGEDEKİ SALDIRILARI

Açıklamada, İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen gibi bölgelerdeki saldırılarının barış ve istikrarı tehdit ettiği belirtildi. “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.” ifadesine yer verildi. Ayrıca uluslararası toplumun, İsrail’in aşırı saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması gerektiği ifade edilerek, kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barış için gerekliliği vurgulandı. Türkiye’nin, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürdüğü kaydedildi.

GAZZE’DE İŞGALİN GENİŞLETİLMESİ PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etti. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini içeriyor. Plan çerçevesinde, İsrail ordusunun işgal edilen bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de öngörülüyor. Planın kabul edilmesinin ardından yerel basına konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceğiz.” açıklamasında bulundu.