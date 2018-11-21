Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Kabil’de Mevlid Kandili’nin idrak edildiği bir toplantıda meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kabil’de bugün Mevlit Kandili’nin idrak edildiği bir toplantıda meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

TRT