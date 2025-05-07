Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Öztürk’ün 9 Mayıs’ta Ziyaret Edileceğini Açıkladı

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN DURUMU GÜNCELLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün bugünkü mahkeme kararıyla 14 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesine karar verildiğini aktardı. 9 Mayıs’ta Louisiana’daki göç merkezinde, Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelince Öztürk’e ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Gözaltına alındığı günden itibaren bu gelişmeler Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkatle izleniyor.

ABD YARGISINDAN KARAR VE GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamında Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi bugün (7 Mayıs’ta) verdiği kararında, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a getirilmesi emrinin durdurulması yönündeki talebini reddetti” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Öztürk’ün Vermont’a naklinin göçmenlik yasalarının uygulanmasına engel olmayacağını ve nakil emrinin 14 Mayıs 2025 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

KONSOLYAL DESTEK DEVAM EDİYOR

Kaynaklar, Öztürk’e 9 Mayıs’ta Louisiana’daki göç merkezinde gerçekleştirilecek ziyaretin ardından her türlü Konsolosluk desteğinin sağlanacağı bilgisini verdi. Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesiyle ilgili hukuki süreçler devam ediyor. Vermont Federal Bölge Mahkemesinin 18 Nisan’da açıkladığı karar üzerine ABD hükümeti temyize başvurmuştu.

ÖĞRENCİ VİZESİ İPTALİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Rümeysa Öztürk, gözaltına alınmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından öğrenci vizesinin iptal edildiği ve sınır dışı edileceği açıklanmıştı. Rubio, Öztürk’ü “Hamas destekçisi” olarak nitelendirerek, 300’den fazla yabancı öğrencinin de vizelerinin iptal edildiğini bildirdi. Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı ABD’li federal yargıç Denise Casper geçici olarak durdurma kararı vermişti. Aynı zamanda, Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi, öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.