Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs’taki İzinsiz Gemi Faaliyetlerine Tepki Gösterdi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ramform Hyperion isimli geminin Kıbrıs Adası’nın güneyindeki faaliyetleri hakkında gelen soruları yanıtladı. Keçeli, Kıbrıs Adası’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, Ada’nın çevresindeki deniz alanlarında da eşit hak sahibi olduğunu söyledi. “Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden GKRY’nin, Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu bağlamda, Norveç bayraklı Ramform Hyperion gemisinin, Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında izinsiz faaliyetlerde bulunduğunu belirtti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaki görüşleri paylaştı.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ROLÜ

Keçeli, Türkiye’nin KKTC makamlarının haklı tepkisini desteklediğini vurguladı. Bu konuyla ilgili olarak, “Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

KKTC’DEN GELEN TEPKİLER

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin Ramform Hyperion gemisi aracılığı ile KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) vermiş olduğu hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiklerini duyurdu. Yazılı açıklamada, “Söz konusu geminin KKTC’nin onayı olmaksızın icra ettiği faaliyetleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu faaliyetlere ilişkin yayınladığı NAVTEX mesajlarını protesto ediyoruz.” denildi. Ramform Hyperion gemisinin bu izinsiz faaliyetlere son vermesi ve kıta sahanlığını terk etmesi talep edilerek, geminin KKTC makamlarından gerekli izinleri alması gerektiği de belirtildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Ada ve etrafındaki sulara dair haklarının hatırlatıldığı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının atılacak tüm adımlarda eşit söze ve hak sahibinin olduğuna dikkat çekti. “Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil etmekte olan Rum Yönetiminin Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek yanlı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur.” ifadeleriyle bu durum dile getirildi.