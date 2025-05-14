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Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki Durumu İzliyor

TAKİP ALTINDA OLAN DURUM

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus ve çevresindeki artan gerilimi dikkatle izliyor. Yapılan açıklamada, “Libya’nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı.

ÇÖZÜM İÇİN HAZIRLIK

Bakanlık, aynı zamanda Türkiye’nin kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü sağlamak adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Açıklama, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi için diyaloğun önemini ortaya koyuyor.

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