Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki Gerginliği İzliyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’taki çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trablus’taki askeri gerginlikler üzerine taraflara zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca anlaşmazlıkların çözümü için diyaloğa girilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü temin etmek üzere üzerine düşeni yapmaya hazırdır.” denildi.

ÇATIŞMALARIN NEDENİ VE GELİŞMELER

Trablus’taki olaylar, İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından patlak verdi. Bu gelişmenin ardından hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi’nin merkez karargahını ele geçirerek bölgeyi kontrol altına aldığı ifade edildi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta ordu ve polis mensuplarını, Trablus’ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesine yardımcı oldukları için kutladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ATEŞKES TALEBİ

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sivillerin bulunduğu bölgelerde şartsız bir ateşkes sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Bugün sabah saatlerinde, “Rada” adı verilen güçlü milis grubu ile hükümet güçleri arasında çatışmalar başlamıştı. Trablus’un birkaç farklı bölgesinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği gözlemlenmişti. Öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamındaki ateşkesin tüm çatışma bölgelerinde ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin yaralandığını açıkladı.