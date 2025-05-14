Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki Tırmanmayı İzliyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmaları dikkatle takip ediyor. Bakanlık, tarafların zaman kaybetmeksizin tamamen kalıcı bir ateşkes sağlanması ve çatışmaların çözümü konusunda diyaloga girmesi gerektiğini belirtiyor.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Açıklamada Türkiye’nin, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu vurgulanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Trablus ve çevresindeki gelişmelere dair yazılı bir bilgilendirme yaparak, “Libya’nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Taraflara yapılan çağrı, hızlı bir ateşkes sağlanmasının yanı sıra, anlaşmazlıkların çözümü için acil bir diyalog sürecine girilmesinin önemini de ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanlığı, bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade ediyor.