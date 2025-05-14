Dışişleri Bakanlığı, Libya İçin Çağrı Yaptı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, “Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Açıklamada, “Libya’nın başkenti Trablus ve çevresindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü temin etmek için üzerine düşeni yapmaya hazırdır” denildi.