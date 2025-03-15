Dışişleri Bakanlığı’na 13 Yeni Atama Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Dışişleri Bakanlığı’na toplam 13 yeni genel müdür yardımcısı atandı. Irak ile İlişkiler, Göç Politikaları, Terörle Mücadele ve Savunma İşbirliği gibi önemli alanlarda yeni atamalar yapıldı. Atamalar sonucu, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’na Güçlü KALAFAT, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı’na Kazım ÇAVUŞOĞLU, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı’na Arif Eser TORUN, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığı’na Selen EVCİT, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı’na Rıfkı Olgun YÜCECEKÖK, Türk Dünyası Teşkilatlar ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Birey YILMAZSOY, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı’na Meliha Gülce KUMRULU, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı’na Erdem TUNÇER, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı’na Hayriye Işıl CEMALI DOĞAN, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı’na Çağla Pınar TANSU SEÇKİN, Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığı’na Sinem MİNGAN, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Ayşe Zeynep GÜNDÜZ, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Reyhan ÖZGÜR atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3. maddeleri çerçevesinde hayata geçirildi.

diğer atamalar

Diyanet İşleri Başkanlığı’na gerçekleştirilen atamalarda, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği’ne Fatih Okumuş getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan atamalar kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat, Seyfi Bozçelik atandı. Ayrıca, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na ise İsa Tekpınar getirildi.

çevre bakanlığı atamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan atamalar arasında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na Aysun Torun Orhan atandı. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı’na ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Gökmen Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Öner Özgür, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı’na Mahmut Civan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Murat Durkan, Genel Müdür Yardımcılığı’na Yusuf Aldemir ile Atanur Karadağ, Eskişehir Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Karakoyun atandı.