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Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya paylaşımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık tarafından gönderilen yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İsrail Dışişleri Bakanı’nın yaptığı sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda bulunan hususların doğruluğunu teyit ediyor. Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılması, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisinin sorumluluğundadır. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak biçimde belgelenmektedir. İsrail’in bazı çevrelerde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil bir biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz.”

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