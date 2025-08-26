Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları kınandı. Türkiye destekleyecek barış vizyonunu. AK Parti’den tepki geldi. İsrail’in hedefi Suriye’nin bütünlüğü. Saldırılar insanlık değerlerine hakarettir

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki askeri saldırılarına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.” denildi. Saldırıların, Suriye’de ve bölgede istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Bu bağlamda, saldırıların durdurulması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını sağlaması için destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN DESTEK MESAJI

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenli bir şekilde tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye hedefini desteklemeye devam edeceği mesajı da yer aldı. Bu durum, Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına verdiği önemi gösteriyor.

AK PARTİ’DEN TEPKİ

Aynı zamanda, konuyla ilgili bir tepki de AK Parti’den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, “İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır.” dedi. Çelik, saldırıların birilerince “İsrail’in güvenliği” olarak etiketlenmesinin dünyanın en büyük yalanı olduğunu vurguladı ve bunun insanlık değerlerine bir hakaret olduğunu belirtti. “Bugün Suriye’nin içinde hangi odaklar Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail’in soykırım siyasetinin aparatı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı’nın, Suriye’nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki iradesini en güçlü şekilde açıkladığını dile getirerek, bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının bir parçası olmaktan başka bir sonuç elde edemeyeceğini belirtti.