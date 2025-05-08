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Dışişleri Bakanlığı’ndan AP Raporu’na Tepki

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN RAPORA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, 7 Mayıs 2025’te Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından onaylanan 2023-2024 Türkiye Raporu’na yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. Bakanlık, raporun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar taşıdığını belirterek, bu değerlendirmeleri kabul etmediğini açıkladı.

DEĞERLENDİRMELERİ REDDEDİYORUZ

Bakanlık açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz” sözlerine yer verildi.

Türkiye-AB İLİŞKİLERİNE VURGU YAPILDI

Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci de dâhil olmak üzere AB ile ilişkilerini karşılıklı yarar temelinde sürdürme beklentisi vurgulandı. Bakanlık, AP’nin bu süreçte yapıcı adımlar atmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, raporun Türkiye’nin iç siyasi gelişmeleri ve dış politikasına dair eleştirilerinin haksız olduğunu belirtti.

RAPORUN İÇERİĞİ VE HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER

AP’nin 2023-2024 Türkiye Raporu’nda, Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında gerileme kaydettiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti de eleştirilmişti. Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, raporu hazırlayanların tarafsızlıktan uzak bir tutum sergilediğini savunuyor. Bakanlık, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolünü de göz önünde bulundurarak, raporun bu dinamikleri dikkate almadığını vurguladı.

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