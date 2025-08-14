Dışişleri Bakanlığı’ndan İSRAİL’e Tepki Geldi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ayıran yerleşim planına karşı çıkan bir açıklama yaptı. Bakanlık, “İsrail’in E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz” ifadesini kullandı. Bu uzantıda, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen ayıracak olan bu adımın, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiğini vurguladı. Açıklama, bu durumun Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını tehdit ettiğini belirtiyor.

Açıklamada ayrıca, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur” denildi. Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.