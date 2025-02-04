Dışişleri Bakanlığı’ndan İsveç’e Başsağlığı Mesajı

KANLI SALDIRI KENTİ SARSTI

İsveç’te, Örebro kentindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç olay, ülkede büyük bir üzüntü yarattı ve toplumsal huzuru tehdit etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Saldırıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı bir taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsveç’te bir okulda gerçekleştirilen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.