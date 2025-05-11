Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama Mesajı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator’un Orellana eyaletinde gerçekleşen ve 11 askerin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili bir kınama mesajı yayımlıyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ekvator’un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

TAZİYELER SUNULDU

Bakanlık, yaşanan bu üzücü olay dolayısıyla hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletiyor ve Ekvator halkına başsağlığı diliyor. Bu tür saldırıların, barış ve huzur içinde yaşamaya yönelik çabalara zarar verdiğini vurguluyor.