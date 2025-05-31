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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’ya taziyelerini sundu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nijerya’nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyuyoruz” denildi.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI VE TAHRİBAT

Açıklamanın devamında, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Nijerya’nın Niger eyaletinde yurt genelinde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Ayrıca, bu sellerin sonucunda 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu da bildiriliyor.

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