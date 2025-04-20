Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa Öztürk’ü izliyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili hukuki süreci nasıl takip ettiğini duyurdu. Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, “Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir” denildi.

GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı, ABD’deki Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün hukuki durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “Vatandaşımız, ABD’nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

KONSOLSLUK DESTEĞİ SAĞLANMAKTADIR

Bakanlık, “yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk’e de ilk günden itibaren sağlanmıştır” açıklamasında bulundu. Houston Başkonsolosu’nun vatandaşımızı Louisiana eyaletinde birkaç kez ziyaret ettiği, Boston Başkonsolosu’nun ise çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır” denildi.

ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, vatandaşımız hakkındaki ilk adli sürecin Louisiana’da devam eden göçmenlik davası olduğu aktarıldı. 16 Nisan’da yapılan duruşmada, vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptalinin hukuka uygunluğu ele alınacak. Kararın 1 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor. Sayın Öztürk’ün bu tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi mahkeme tarafından reddedildi. İkinci süreç ise gözaltına alınmasına itiraza ilişkindir. Vermont eyaletindeki mahkeme, 14 Nisan’daki duruşmada, itirazı inceleme yetkisinin burada olduğuna hükmetti ve Sayın Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesini emretti. Kefaletle serbest bırakılma talebinin bu mahkeme tarafından 9 Mayıs’ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, Bakanlık tarafından tüm imkanlar seferber edilerek yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır.