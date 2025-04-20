Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa Öztürk’ü takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili hukuki süreçle alakalı bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir,” ifadesi yer aldı. Öztürk, ABD’nin iç politikası yüzünden gelişen ve birçok yabancı öğrenciyi etkileyen hukuki sürecin önemli bir figürü olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, sürecin, Öztürk ve ailesinin tercihlerine saygı göstererek yürütüldüğü vurgulandı.

KONSOLUSLUK DESTEĞİ

Açıklamada, “Yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk’e de ilk günden itibaren sağlanmıştır,” denildi. Houston Başkonsolosu, Öztürk’ü Louisiana eyaletinde defalarca ziyaret ettiğini, Boston Başkonsolosu’nun ise çevrim içi görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, “Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır,” ifadesine de yer verildi.

ADLİ SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLER

İlk adli süreç, Louisiana’da devam eden göçmenlik davası. 16 Nisan’daki duruşmada, Öztürk’ün vize iptali meselesinin hukuka uygunluğu ele alındı. Bu konudaki kararın 1 Mayıs’ta açıklanması planlanıyor. Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebi, mahkeme tarafından reddedildi. İkinci süreç ise Öztürk’ün gözaltına alınmasına yapılan itirazla ilgili. 14 Nisan’daki duruşmada, itiraz inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna karar verildi ve Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesi istendi. Kefaletle serbest bırakılma talebinin ise 9 Mayıs’ta ele alınması planlanıyor. Her iki hukuki süreç de Bakanlık tarafından gerektiği şekilde takip edilecek ve destek sağlanacak.