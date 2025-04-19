Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa Öztürk’ü Takip Ediyor

RÜMEYSA ÖZTÜRK’LE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında hukuki süreci yakından takip ettiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, “Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir” denildi. Öztürk, ABD’deki iç politikadaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan hukuki süreçte sembol isimlerden biri haline geldi. Sürecin, Öztürk’ün ve ailesinin tercihleri doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

KONSOLOSLUK DESTEĞİ SUNULDU

Açıklamada, yurt dışında zor durumda kalan vatandaşlara sunulan konsolosluk desteğinin Rümeysa Öztürk’e de sağlandığı vurgulandı. “Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk’le çevrim içi bir görüşme yapmıştır” denildi. Ayrıca, bazı açıklamaların vatandaşın durumunu siyasete alet etmeyi hedeflediği iddia edildi. Bakanlık, Öztürk hakkında iki ayrı adli sürecin bulunduğunu açıkladı.

İKİ ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamaya göre, ilk adli süreç Louisiana’da devam eden göçmenlik davasından oluşuyor. 16 Nisan’da Houston Başkonsolosluğu tarafından takip edilen duruşmada, vatandaşın vizesinin iptalinin hukuka uygunluğu masaya yatırılacak. Bu konuda kararın 1 Mayıs’ta açıklanması öngörülüyor. Öztürk’ün 1 Mayıs’tan önce kefaletle serbest bırakılması talebi mahkeme tarafından reddedildi. İkinci süreç ise gözaltına alınmasına yapılan itirazı kapsıyor. Vermont eyaletinde gerçekleşen duruşmada, 14 Nisan’da karar 18 Nisan’da açıklanacak ve vatandaşın 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesine hükmedildi. Kefaletle serbest bırakılma talebinin de 9 Mayıs’ta ele alınması planlanıyor. Her iki hukuki süreç, Bakanlığın tüm imkanlarıyla yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacak.