Dışişleri Bakanlığı Sel Felaketi Üzüntüsü Duydu

SEL FELAKETİ ÜZERİNE TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Nijer eyaletinin Mokwa bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Nijerya’nın Nijer eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

DERİN ÜZÜNTÜ VE DESTEK

Açıklamada, yaşanan felaketin yol açtığı kayıpların ve zararların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bakanlık, Nijerya halkının yanında olduklarını ve bu zor zamanlarında dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.