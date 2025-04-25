Dışişleri Bakanlığı Sert Tepki Verdi

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına dair provokatif açıklamalar yapanlar karşısında sert bir duruş sergiledi. Yapılan skandal beyanlar tamamen reddedildi. Bakanlık, “Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur” ifadesini vurguladı.

TARİHİ GERÇEKLERİN REDDİMİ

Bakanlık açıklamasında, “1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz” denildi. Türkiye’nin, barış, diyalog ve ortak refahın geliştirilmesine olan inancını sürdürdüğü belirtildi. Ülkemizin bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi için arşivlerini açtığı ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği ifade edildi.

Ayrıca, radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu çağrının önemi bir kez daha yineledi.