Dışişleri Bakanlığı Sudan’a Seyahat Uyarısı Yaptı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SUDAN’A SEYAHAT UYARISI YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki kötüleşen güvenlik koşulları yüzünden seyahat uyarısı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun geçerliliğini koruduğu hatırlatıldı. Açıklama, vatandaşların elzem olmadıkça Sudan’a seyahat etmemeleri gerektiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLMA TAVSİYESİ

Sudan’da yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor. Açıklamada, “Halihazırda Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan’da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan’dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan’dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.” deniyor.

Bakanlık, gelişmelere dair duyuruların resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesini öneriyor. Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliği ile ‘+249 90 094 2738’ no’lu acil durum hattı veya Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile ‘+90 312 292 29 29’ no’lu telefon üzerinden iletişim kurulabileceği belirtiliyor.