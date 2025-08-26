Dışişleri Bakanlığı Tepkisini Açıkladı

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Saldırılarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki askeri saldırılarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.” denildi. Saldırıların, Suriye’de ve bölgedeki istikrar ile güvenliği doğrudan hedef aldığı belirtilirken, bu saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını sağlaması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye’nin Suriye Vizyonu

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenli bir ortam tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı aktarıldı. Bu bağlamda, Türkiye’nin, Suriye’deki gelişmeleri ve halkın meselelerini önemsemeye devam edeceği belirtildi.

Ömer Çelik: İsrail’in Saldırıları Katliam ve İşgal Stratejisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi. Çelik, “İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu saldırıların birileri tarafından ‘İsrail’in güvenliği’ olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir.” dedi. Çelik, “Bugün Suriye’nin içinde hangi odaklar Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail’in soykırım siyasetinin aparatıdır.” şeklinde konuştu ve Cumhurbaşkanı’nın, Suriye’nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini en güçlü şekilde ifade ettiğini belirtti.

Kunaytra’da Bir Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu Elihbariyye, “işgalci İsrail” güçlerinin Kuneytra’nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü aktardı. İsrail, 1974 yılındaki çatışmasızlık hattı içinde ve dışında Suriye’nin birçok iline saldırılar düzenlerken, Kuneytra ilinde askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.