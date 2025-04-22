Dışişleri Bakanlığı, Terör Saldırısını Kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir bölgesindeki terör saldırısını sert bir şekilde kınıyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde bugün sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.” denildi.

BAKANLIK TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye dilekleri iletilerek, yaralanan kişilere acil şifa dilendi. Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.