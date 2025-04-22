Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde sivilleri hedef alan bir terör saldırısını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, “Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.

BAKANLIK ÜZÜNTÜSÜ

Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının ardından derin bir hüzün yaşadıklarını belirtti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileği ile beraber, yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.