Haberler

Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde sivilleri hedef alan bir terör saldırısını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, “Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.

BAKANLIK ÜZÜNTÜSÜ

Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının ardından derin bir hüzün yaşadıklarını belirtti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileği ile beraber, yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ankara merkezli dört ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklu şüpheli sayısı 512'ye, adli kontrol altına alınanların sayısı ise 30'a ulaştı.
Haberler

Galatasaray, TÜMOSAN’ı 5-1’le geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk, kupayı kazanma hedeflerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.