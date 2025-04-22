Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

TERÖR SALDIRISI KINANDI

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde bugün gerçekleşen ve sivillere yönelik terör saldırısını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, “Jammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından taziyelerini ileterek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yaralılar için acil şifa dileğinde bulunarak, terörün her türlü biçimine karşı durulması gerektiğini vurguladı.