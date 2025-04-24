Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Benin’in kuzeyinde gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınıyor. Yapılan yazılı açıklamada, “Benin’in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısında 50’den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir” deniliyor.

Taziyeler ve Destek

Açıklamada, bu menfur saldırının kınandığına dikkat çekilirken, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer veriliyor. Bakanlık, bu tür olayların sona ermesi için uluslararası iş birliğinin önemine de vurgu yapıyor.