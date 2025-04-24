Haberler

Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Benin’in kuzeyinde gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınıyor. Yapılan yazılı açıklamada, “Benin’in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısında 50’den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir” deniliyor.

Taziyeler ve Destek

Açıklamada, bu menfur saldırının kınandığına dikkat çekilirken, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer veriliyor. Bakanlık, bu tür olayların sona ermesi için uluslararası iş birliğinin önemine de vurgu yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Alphabet Geliri Yüzde 12 Arttı

Alphabet, 2025’in ilk çeyreğinde gelirini yüzde 12 artırarak 90,2 milyar dolara çıkardı. Intel ise gelirinde değişim olmaksızın 887 milyon dolarlık net zarar bildirdi.
Haberler

Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Benin'deki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülke halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.