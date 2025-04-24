Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Benin’in kuzeyinde gerçekleşen terör saldırısında 50’den fazla askerin hayatını kaybetmesini kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, bu vahim olayın ardından 50’den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle aktarıldı. Açıklamada, “Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

Barışın Sağlanması Gereken Bir Durum

Benin Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, 17 Nisan’da Burkina Faso ile Nijer sınırında bulunan “W Milli Parkı’nda” düzenlenen terör saldırısında 54 askerin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Saldırının El Kaide bağlantılı bir terör örgütü tarafından üstlenildiği biliniyor. Benin, 2016 yılından bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.