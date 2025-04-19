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Dışişleri Bakanlığı Toplantıyı Duyurdu

TOPLANTININ DETAYLARI

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat’ta gerçekleşen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı’na başkanlık ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat’ta düzenlenen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı’na başkanlık etti” denildi.

BAĞLANTILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplantıda, Irak ile ikili ilişkilerin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanması ve kurulan Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri üzerinde duruldu. Bu sürecin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

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