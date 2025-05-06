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Dışişleri Bakanlığı: Yayılmacı Anlayışın Tezahürü

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki en son kararının, yayılmacı ve tahripkar bir anlayışın yansıması olduğunu belirtiyor. Bu tür adımlar, bölgedeki gerginliği artırıyor ve barış sürecine zarar veriyor. Bakanlık, uluslararası toplumu bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyor.

ULUSLARARASI REAKSİYONUN ÖNEMİ

Bakanlık, Netanyahu hükümetinin attığı bu adımların uluslararası arenada güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, bu tutumun sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda bölgede barış ve istikrar için de ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

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