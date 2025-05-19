Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a Tepki Gösterdi

YUNANISTAN’TAN TAHRIK EDICI AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yetkililerin beyanları hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Yunan makamlarının asılsız ‘Pontus’ iddialarının yıl dönümü bahane edilerek yapılan, tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan “hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın hayali ithamlarla karalanmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu topraklarında gerçekleştirdiği mezalimlerin bir tarih gerçeği olduğu hatırlatıldı.

TARİHİ GERÇEKLERİN UNUTULMAMASI

Açıklamada, Anadolu’daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alındığı vurgulandı. Ayrıca, Yunanistan’ın savaş hukuku ihlali sebebiyle tazminat ödemeye mahkum edildikleri belirtildi. Yunanistan’ın 19. yüzyılın sonlarında Anadolu üzerindeki “Megali Idea” emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan “Pontusçuluk” faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesiyle engellendiği ifade edildi.

Yunan makamlarına, Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle sonuçlanan tarihi olayları “popülist amaçlarla istismar etme” politikasından vazgeçmeye davet eden açıklamada, “1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya çağırıyoruz.” denildi. Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda gelişen olumlu ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere son verilmesi gerektiği ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Facebook üzerinden yaptığı mesnetsiz Pontus iddialarına ilişkin açıklama, bu bağlamda ele alındı.