Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ı Uyardı

DENİZ MEKANSAL PLANLAMASI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ilan edilen “Deniz Mekansal Planlaması” ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, belirlenen alanlardan bazılarının Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirtti. “Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği dile getirildi. Ayrıca, uluslararası deniz hukukunun bu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğine teşvik ettiğine dikkat çekildi. Bu bağlamda, Türkiye’nin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğu hatırlatıldı. “Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır” açıklaması yapıldı.

DOSTANE İLİŞKİLER VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın devamında Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkilerinde 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümüne yönelik samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği tutumunu koruduğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye’nin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması’nın UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletildiği belirtildi.