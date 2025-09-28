Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs’taki Gemi Faaliyetlerine Tepki

KIBRIS ADASI ÜZERİNE FAALİYETLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ramform Hyperion isimli geminin Kıbrıs Adası’nın güneyindeki aktiviteleri konusundaki bir soruya yanıt verdi. Keçeli, “Üçüncü tarafları diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ediyoruz” diyerek, Kıbrıs Türk halkının Adanın etrafındaki deniz alanlarında da eşit haklara sahip olduğuna dikkat çekti. Sözcü, yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkının haklarını göz ardı ederek Adanın çevresinde tek taraflı olarak tasarrufta bulunma yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

RAMFORM HYPERION’UN İZNİZ FAALİYETLERİ

Keçeli, bu bağlamda Ramform Hyperion adlı Norveç bayraklı geminin, Kıbrıs Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığında Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu alanlarda izinsiz faaliyetlerde bulunduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerini paylaştıklarını aktardı. Türkiye’nin KKTC makamlarının gösterdiği meşru tepkileri desteklediğini vurgulayan Keçeli, “Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek vermek yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

KKTC’DEN DE TEPKİ GELDİ

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin Ramform Hyperion gemisi aracılığıyla KKTC tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) verilen hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğuna dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu geminin KKTC’nin onayı olmaksızın gerçekleştirdiği faaliyetleri ve GKRY’nin bu aktivitelerle ilgili yayımladığı NAVTEX mesajlarını protesto ediyoruz” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Ramform Hyperion’un hemen bu izinsiz faaliyetlerine son vererek kıta sahanlığından ayrılması talep edildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Ada ve çevresinde atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibi olduğunu hatırlatmayı da ihmal etmedi. “Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden yönetimin, Kıbrıs Türk halkı adına Adanın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur” denildi.