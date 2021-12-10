Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'de yaşanan saldırı hakkında açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini taşıyan araca yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA konvoyuna dün düzenlenen terör saldırısında 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadesini kullandı.

7 BM askeri ölmüştü

MINUSMA’dan yapılan açıklamada, Misyon’a ait lojistik konvoyun, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza ile Severe arasında mayına çarptığı, olayda ilk belirlemelere göre 7 BM askerinin öldüğü ve 3 askerin ağır yaralandığı kaydedilmişti.