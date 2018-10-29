Dışişleri’nden Yunanistan’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütü üyesi mahkuma bir kez daha izin hakkı vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütü mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesi kınanarak, “Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz” denildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2002’den bu yana Koridallos Cezaevinde tutulan Dimitris Kufodinas’a daha önce 4 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti. 17 Kasım örgütü, 1991-1994 yılları arasında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu’nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım’ı yaralamıştı.

TRT