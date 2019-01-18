Dışişleri: Çekilme YPG’ye hizmet etmemeli

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi ve çekilme kararının YPG’ye hizmet etmemesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ilişkin, “Çekilme YPG’ye hizmet etmemeli” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık ayrıca ABD’de bürokrasinin Başkan Trump’a karşı bir direnç oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.
ABD’li Senatör Lindsay Graham’ın Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin Suriye konusunun ele alınacağı belirtildi.
TRT